Клімкін хоче, щоб міністри були членами парламенту

00
0
Неділя, 9 жовтня 2016, 23:07

Міністр закордонних справ Павло Клімкін виступає за членство міністрів у парламенті.

Про це він сказав у неділю в ефірі каналу "112 Україна".

"Я вважаю, що взагалі в перспективі це має бути змінено, і міністри мають бути членами парламенту. Ця система, яка діє зараз, до кінця не відповідає тому, куди ми йдемо", - вважає міністр.

Клімкін також анонсував найближчим часом призначення послів України у багатьох державах.

"Багато послів будуть призначені в наступні тижні. У нас міняються посли і у нас завершується ротація", - сказав він.

Українська правда

Теми: Клімкін Верховна Рада Кабінет міністрів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Клімкін про Росію: можуть знадобитися більш жорсткі заходи, ніж візовий режим 9 жовтня 2016, 22:53
Клімкін про безвізовий: Рішення буде у жовтні-листопаді 9 жовтня 2016, 20:42
Росія намагається сфабрикувати звинувачення проти Сущенка – Клімкін 7 жовтня 2016, 11:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Збірна Україна розгромила збірну Косова у відбірковому матчі ЧС-2018
Клімкін про безвізовий: Рішення буде у жовтні-листопаді
"Грузинська мрія" Іванішвілі перемагає на виборах у Грузії - 99% бюлетенів
У Рівному затримали шпигуна з ГРУ Генштабу РФ
Усі новини
Трансплантологія

Як Сільвіо Колагранде отримав зір у спадок від священика

Інше місто

Маріанна Факас про велокультуру Лондона