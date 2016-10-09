Германия одолжит Киеву €150 миллионов на модернизацию энергосистем на востоке

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Воскресенье, 9 октября 2016, 23:02

Немецкая кредитная организация KfW выделит Украине финансирование от правительства Германии на сумму 150 миллионов евро на модернизацию четырех подстанций на востоке Украины для повышения надежности энергосистемы.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в интервью ZN.UA.

По словам Ковальчука, речь идет о 2 подстанциях в Харькове и подстанциях  "Днепровская 750" и "Запорожская 750".

"Это часть так называемого кредита Меркель в сумме 500 млн евро, анонсированного в прошлом году. Ожидаем, что на следующей неделе будет подписан кредитный договор", - отметил он.

Ковальчук также отметил, что львиная доля долгов энергорынка - неплатежи из оккупированных районов Донбасса, поскольку оккупированные районы вообще не платят рынку за энергию.

Темы: энергетика Донбасс деньги
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