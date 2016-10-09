Німеччина позичить Києву €150 мільйонів на модернізацію енергосистем на сході

Німецька кредитна організація KfW виділить Україні фінансування від уряду Німеччини у сумі 150 мільйонів євро на модернізацію чотирьох підстанцій на сході України для підвищення надійності енергосистеми.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук в інтерв'ю DT.UA.

За словами Ковальчука, йдеться про 2 підстанції у Харкові та підстанцій "Дніпровська 750" та "Запорізька 750".

"Це частина так званого кредиту Меркель у сумі 500 млн євро, анонсованого минулого року. Очікуємо, що наступного тижня буде підписано кредитний договір", - зазначив він.

Ковальчук також зауважив, що левова частка боргів енергоринку — неплатежі з окупованих районів Донбасу, оскільки окуповані райони взагалі не платять ринку за енергію.