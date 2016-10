Клинтон призвала Трампа «раскрыть связи с Кремлем

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала своего основного соперника-республиканца Дональда Трампа "раскрыть все его связи с Кремлем".

Об этом она заявила в ходе своей предвыборной речи в штате Огайо, говорится в ее Twitter.

"До выборов осталось всего 8 дней. Трамп должен немедленно раскрыть все его связи с Кремлем и его союзниками", - говорится в сообщении.

"Почему Путин хочет, чтобы Трамп победил? Потому что он сказал о (Путине) хорошие вещи? Из-за его обещаний вести прокремлевскую политику? Из-за его деловых отношений?, - спросила Клинтон.

"With the election just 8 days away...Trump should immediately disclose all of his ties and connections to the Kremlin and its associates."