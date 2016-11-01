Опрос: Отрыв Клинтон от Трампа сократился с 6 до 5%
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника – республиканца Дональда Трампа на 5%.
Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, опубликованного в понедельник, 31 октября.
Опрос проводился с 26 по 30 октября. Около 44% потенциальных избирателей заявили, что проголосовали бы за Клинтон, 39% поддерживают Трампа.
По данным прошлого еженедельного опроса, результаты которого были опубликованы в четверг, 27 октября, Клинтон опережала Трампа на 6%.
Опрос был проведен онлайн в 50 штатах США. В нем приняли участие 1264 респондентов. Погрешность составила 3%.
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