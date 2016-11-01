Опитування: Відрив Клінтон від Трампа скоротився з 6 до 5%

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого суперника - республіканця Дональда Трампа на 5%.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, опублікованого в понеділок, 31 жовтня.

Опитування проводилося з 26 по 30 жовтня. Близько 44% потенційних виборців заявили, що проголосували б за Клінтон, 39% підтримують Трампа.

За даними минулого щотижневого опитування, результати якого були опубліковані в четвер, 27 жовтня, Клінтон випереджала Трампа на 6%.

Опитування було проведено онлайн в 50 штатах США. У ньому взяли участь 1264 респондентів. Похибка склала 3%.