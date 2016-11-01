МОН отправляет курс "Семейные ценности" на повторное рассмотрение
Министерство образования и науки Украины отменило позитивный вывод Научно-методической комиссии для учебно-методического пособия к учебной программе "Семейные ценности".
Соответствующее письмо МОН уже разослано областным департаментам/управлением образования и институтам последипломного педагогического образования, сообщается на сайте ведомства.
"Программа курса, все методические пособия и рабочие тетради, которые идут вместе с ней, будут отправлены на повторное рассмотрение комиссии", – проинформировала министр образования и науки Лилия Гриневич.
Она отметила, что выявление дискриминационных норм в учебно-методической литературе в последнее время приобрело массовый характер, потому нужно применять системные решения.
В кратчайший срок МОН подготовит приказ о повышении качества соответствующей литературы.
"Дело не в том, в скольких школах читается этот факультативный курс, ведь даже если в одной школе может изучаться курс с таким дискриминационным текстом, то это – уже проблема", – сказала Гриневич.
Министр пообещала, что в ближайшее время пересмотрят все учебно-методические пособия, изданные за последние 5 лет, – то есть все те, которые имеют сейчас грифы МОН.
Кроме того, создадут рабочую группу для наработки нового Положения о предоставлении грифов Минобразования.
По словам Гриневич, МОН не в состоянии перечитать все учебники и пособия, поэтому существуют соответствующие комиссии, которые одобряют программы и учебно-методические материалы к ним.
Министр заверила, что состав всех комиссий, которые работают при Научно-методическом совете по вопросам образования, обязательно пересмотрят.
По мнению Гриневич, нужно повысить персональную ответственность экспертов и рецензентов, которые дают позитивные выводы к учебным программам, факультативным курсам и учебно-методической литературе.
Ранее общественность возмутилась из-за рекомендации МОН внедрять факультатив "Семейные ценности" и применять одноименное пособие, потому что оно не соответствует современным взглядам на роль женщины и мужчины в обществе и базируется на социальных стереотипах.
Позже соавтор пособия, сотрудница Института модернизации содержания образования Леся Корецкая сообщила, что с пособия "Семейные ценности для учеников 8-9 классов" на время проверки сняли гриф МОН "Одобрено для использования в общеобразовательных учебных заведениях".
Алена Рощенко, УП
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Якщо у жінок краща дикція, чому тоді в стародавній Греції ораторами були чоловіки, а не жінки? Якщо всі жінки вміють краще куховарити, чому тоді стільки професійних поварів чоловіків? Може, ви нарешті дасте можливість кожній людині бути самій собою і жити так, як їй ближче?
виходить так, що базується на сучасних стереотипах! А природні "стереотипи" наша наука не здатна сформулювати?
В кожному підручнику з біології написано, що чоловіки від жінок відрізняються. Тому природно, що статистично буде картина така: жінки виховують дітей (хоча б тому, що у них дикція краще), варять борщ.
А чоловіки в очисному забої... біля горну... в окопі.
Це не сексизм, редактори - хто з жінок хоче іншого повинні мати можливості, але природа буде диктувати свої закони. А руйнування цих природних закономірностей - шлях до неспроможності відновити популяцію (бо виховати 2-3 нормальних громадян - треба велика присвяченість)