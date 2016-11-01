МОН отправляет курс "Семейные ценности" на повторное рассмотрение

360 просмотров
2
Вторник, 1 ноября 2016, 09:28

Министерство образования и науки Украины отменило позитивный вывод Научно-методической комиссии для учебно-методического пособия к учебной программе "Семейные ценности".

Соответствующее письмо МОН уже разослано областным департаментам/управлением образования и институтам последипломного педагогического образования, сообщается на сайте ведомства.

"Программа курса, все методические пособия и рабочие тетради, которые идут вместе с ней, будут отправлены на повторное рассмотрение комиссии", – проинформировала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она отметила, что выявление дискриминационных норм в учебно-методической литературе в последнее время приобрело массовый характер, потому нужно применять системные решения.

В кратчайший срок МОН подготовит приказ о повышении качества соответствующей литературы. 

"Дело не в том, в скольких школах читается этот факультативный курс, ведь даже если в одной школе может изучаться курс с таким дискриминационным текстом, то это – уже проблема", – сказала Гриневич. 

Министр пообещала, что в ближайшее время пересмотрят все учебно-методические пособия, изданные за последние 5 лет, – то есть все те, которые имеют сейчас грифы МОН.

Кроме того, создадут рабочую группу для наработки нового Положения о предоставлении грифов Минобразования.

По словам Гриневич, МОН не в состоянии перечитать все учебники и пособия, поэтому существуют соответствующие комиссии, которые одобряют программы и учебно-методические материалы к ним.

Министр заверила, что состав всех комиссий, которые работают при Научно-методическом совете по вопросам образования, обязательно пересмотрят.

По мнению Гриневич, нужно повысить персональную ответственность экспертов и рецензентов, которые дают позитивные выводы к учебным программам, факультативным курсам и учебно-методической литературе.

Ранее общественность возмутилась из-за рекомендации МОН внедрять факультатив "Семейные ценности" и применять одноименное пособие, потому что оно не соответствует современным взглядам на роль женщины и мужчины в обществе и базируется на социальных стереотипах.

Позже соавтор пособия, сотрудница Института модернизации содержания образования Леся Корецкая сообщила, что с пособия "Семейные ценности для учеников 8-9 классов" на время проверки сняли гриф МОН "Одобрено для использования в общеобразовательных учебных заведениях".

Алена Рощенко, УП

Темы: образование Минобразования скандал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Инициатива – правильная, "Семейные ценности" – не те 31 октября 2016, 18:08
Минобразования проверит все учебники на гендерное равенство 28 октября 2016, 18:10
У супругов Гриневич наличкой 33 тысячи долларов 28 октября 2016, 12:49
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.203.28.---Fantasma01.11.2016 10:32
Tolstovets:
Якщо у жінок краща дикція, чому тоді в стародавній Греції ораторами були чоловіки, а не жінки? Якщо всі жінки вміють краще куховарити, чому тоді стільки професійних поварів чоловіків? Може, ви нарешті дасте можливість кожній людині бути самій собою і жити так, як їй ближче?
ОтветитьС цитатой
IP: 88.135.238.---Tolstovets01.11.2016 09:57
"не відповідає сучасним поглядам на роль жінки та чоловіка у суспільстві та базується на соціальних стереотипах."

виходить так, що базується на сучасних стереотипах! А природні "стереотипи" наша наука не здатна сформулювати?

В кожному підручнику з біології написано, що чоловіки від жінок відрізняються. Тому природно, що статистично буде картина така: жінки виховують дітей (хоча б тому, що у них дикція краще), варять борщ.
А чоловіки в очисному забої... біля горну... в окопі.
Це не сексизм, редактори - хто з жінок хоче іншого повинні мати можливості, але природа буде диктувати свої закони. А руйнування цих природних закономірностей - шлях до неспроможності відновити популяцію (бо виховати 2-3 нормальних громадян - треба велика присвяченість)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
РФ обвиняет 4 украинских командиров в запрещенных средствах войны
МОН отправляет курс "Семейные ценности" на повторное рассмотрение
Глава британской разведки предупредил о растущей угрозе со стороны РФ
МИД: Европарламент может внести в повестку дня "безвиз" после 7 ноября
Все новости
Нобелевка-2016

Боб Дилан объяснил, почему так долго молчал о "Нобелевке"

Хотите похудеть?

Фильмы ужасов могут быть полезными