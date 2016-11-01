Міносвіти відправляє курс "Сімейні цінності" на повторний розгляд

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Вівторок, 1 листопада 2016, 09:28

Міністерство освіти і науки України скасувало позитивний висновок Науково-методичної комісії для навчально-методичного посібника до навчальної програми "Сімейні цінності".

Відповідний лист МОН уже розіслано обласним департаментам/управлінням освіти та інститутам післядипломної педагогічної освіти, повідомляється на сайті відомства.

"Програма курсу, всі методичні посібники та робочі зошити, які йдуть разом з нею, будуть відправлені на повторний розгляд комісії",– поінформувала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона зазначила, що виявлення дискримінаційних норм у навчально-методичній літературі останнім часом набуло масового характеру, тож потрібно застосовувати системні рішення.

У найкоротший термін МОН підготує наказ про підвищення якості відповідної літератури. 

"Справа не в тому, у скількох школах викладається цей факультативний курс, адже навіть якщо в одній школі може вивчатися курс із таким дискримінаційним текстом, то це – вже проблема", – сказала Гриневич. 

Міністр пообіцяла, що найближчим часом переглянуть усі навчально-методичні посібники, надруковані за останні 5 років, – тобто всі ті, що мають зараз грифи МОН.

Крім того, створять робочу група для опрацювання нового Положення про надання грифів Міносвіти.

За словами Гриневич, МОН не в змозі перечитати всі підручники та посібники, тому існують відповідні комісії, які схвалюють програми та навчально-методичні матеріали до них.

Міністр запевнила, що склад усіх комісій, які працюють при Науково-методичній раді з питань освіти, обов`язково переглянуть.

На думку Гриневич, потрібно підвищити персональну відповідальність експертів та рецензентів, які дають позитивні висновки до навчальних програм, факультативних курсів та навчально-методичної літератури.

Раніше громадськість обурилася через рекомендацію МОН впроваджувати факультатив "Сімейні цінності" і застосовувати одноймений посібник, бо він не відповідає сучасним поглядам на роль жінки та чоловіка у суспільстві та базується на соціальних стереотипах.

Згодом співавтор посібника, працівниця Інституту модернізації змісту освіти Леся Корецька повідомила, що з посібника "Сімейні цінності для учнів 8-9 класів" на час перевірки вилучили гриф МОН "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах".

Олена Рощенко, УП

Теми: освіта Міносвіти скандал
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Коментарі — 2
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IP: 37.203.28.---Fantasma01.11.2016 10:32
Tolstovets:
Якщо у жінок краща дикція, чому тоді в стародавній Греції ораторами були чоловіки, а не жінки? Якщо всі жінки вміють краще куховарити, чому тоді стільки професійних поварів чоловіків? Може, ви нарешті дасте можливість кожній людині бути самій собою і жити так, як їй ближче?
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IP: 88.135.238.---Tolstovets01.11.2016 09:57
"не відповідає сучасним поглядам на роль жінки та чоловіка у суспільстві та базується на соціальних стереотипах."

виходить так, що базується на сучасних стереотипах! А природні "стереотипи" наша наука не здатна сформулювати?

В кожному підручнику з біології написано, що чоловіки від жінок відрізняються. Тому природно, що статистично буде картина така: жінки виховують дітей (хоча б тому, що у них дикція краще), варять борщ.
А чоловіки в очисному забої... біля горну... в окопі.
Це не сексизм, редактори - хто з жінок хоче іншого повинні мати можливості, але природа буде диктувати свої закони. А руйнування цих природних закономірностей - шлях до неспроможності відновити популяцію (бо виховати 2-3 нормальних громадян - треба велика присвяченість)
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