В Мариуполе поймали мужчину с сумкой гранат: ехал в Киев

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Вторник, 1 ноября 2016, 12:20

На железнодорожном вокзале в Мариуполе мужчина собирался везти в Киев сумку с гранатами, но его задержали правоохранители.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook 1 ноября.

Мужчина заявил, что "забыл выложить" гранаты.

"Лучше бы подумал своей головой о последствиях "забывчивости", а если бы произошел взрыв в поезде", – возмутился Аброськин.

"Могу добавить только спасибо двум сержантам и старшему лейтенанту Центрального отдела полиции Мариуполя за проявленную бдительность и спасённые жизни", – добавил он.

Темы: Донбасс Мариуполь оружие полиция
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