У Маріуполі спіймали чоловіка з сумкою гранат: їхав до Києва

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Вівторок, 1 листопада 2016, 12:20

На залізничному вокзалі в Маріуполі чоловік збирався везти в Київ сумку із гранатами, але його затримали правоохоронці.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook 1 листопада.

Чоловік заявив, що "забув викласти" гранати.

"Краще б подумав своєю головою про наслідки "забудькуватості", а якби стався вибух у поїзді", – обурився Аброськін.

"Можу додати лише "дякую" двом сержантам і старшому лейтенанту Центрального відділу поліції Маріуполя за виявлену пильність і врятовані життя", – додав він.

Теми: Донбас Маріуполь зброя поліція
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