Дело николаевских мажоров направили в суд

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Вторник, 1 ноября 2016, 16:25

Обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух жителей Николаева, которые 30 августа в центре города устроили дебош и сопротивление сотрудникам патрульной полиции, направлен в суд.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Согласно сообщению, "мажорам" сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 и ч. 2 ст. 342 УК Украины (хулиганство, сопротивление работнику правоохранительного органа) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Кроме того, по результатам служебного расследования относительно бездеятельности патрульных во время события трех сотрудников уволили из полиции, одного – уволили с должности, а четырем сотрудникам вынесли дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.

28 октября в Центральном райсуде Николаева уже состоялось подготовительное судебное заседание, в котором продлен на 2 месяца домашний арест обоим обвиняемым.

Следующее судебное заседание назначено на 4 ноября.

Как известно, двое дебоширов вечером 30 августа в Николаеве напали на таксиста, выкрикивали нецензурные ругательства в адрес таксиста, прохожих и полицейских, которые просто стояли и смотрели на все это. Позже "мажоров" посадили под домашний арест, а патрульных уволили или наказали.

Украинская правда

Темы: Николаев полиция суд
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IP: 212.92.233.---Basta1301.11.2016 16:39
Быдло мажоры! Уверен, быдло-судья их оправдает.
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