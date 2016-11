Reuters показал, как РФ милитаризирует Крым: объекты СССР и новые базы

Москва реанимирует многочисленные советские военные объекты в Крыму и строит новые базы, размещая там своих солдат.



Репортаж об июльском визите своего корреспондента на оккупированный полуостров обнародовало 1 ноября агентство Reuters.



Наращивание военной мощи, как зафиксировал журналист Reuters, выходит за рамки того, что существовало в Крыму, когда он находился под контролем Киева, отмечается в материале.

Soviet-built bunkers coming back online in Crimea as new functioning military bases: https://t.co/2SUaetmZrc pic.twitter.com/6SfjZG0r8h