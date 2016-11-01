Reuters показал, как РФ милитаризирует Крым: объекты СССР и новые базы

Москва реанимирует многочисленные советские военные объекты в Крыму и строит новые базы, размещая там своих солдат.



Репортаж об июльском визите своего корреспондента на оккупированный полуостров обнародовало 1 ноября агентство Reuters.



Наращивание военной мощи, как зафиксировал журналист Reuters, выходит за рамки того, что существовало в Крыму, когда он находился под контролем Киева, отмечается в материале.

Soviet-built bunkers coming back online in Crimea as new functioning military bases: https://t.co/2SUaetmZrc pic.twitter.com/6SfjZG0r8h — Reuters Top News (@Reuters) November 1, 2016

Ракетные бункеры, которыми усеяны зеленые холмы вдоль южного побережья Крыма известны местным жителям как "Объект 100". До недавнего времени туристы платили по $ 50, чтобы посетить заброшенные бывшие советские бункеры, которые во время "холодной войны" служили в качестве защиты от военно-морских атак с Черного моря.



Теперь бункеры возвращаются к жизни. После того, как Россия взяла под свой контроль украинский Крым в 2014 году, вокруг этих мест появились отметки, которые предупреждают посетителей против вхождения в "запрещенную зону Министерства обороны России".



Бункеры - это лишь маленькая часть новой российской программы милитаризации Крымского полуострова, отмечает агентство.



Проездив неделю полуостровом, корреспондент Reuters увидел 18 частей, включая военно-морские базы, радиолокационные станции и аэродромы. Некоторые из них были совсем новые, некоторые – восстановлены военные объекты, а другие – в процессе ремонта.



Так например на окраине портового города Севастополь, расположена радиолокационная станция "Днепр". Построенная советскими инженерами, станция много лет до российской аннексии не использовалась. Репортер Reuters летом видел десятки солдат в российской военной форме внутри базы и на охране периметра.



Российская газета "Известия" в мае приводила слова военного источника, что Москва восстановит станцию ​​"Днепр", чтобы она могла "обнаруживать запуски баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет из акватории Черного и Средиземного морей".



Большая часть расширения милитаризации в Крыму осуществляется российскими военно-морскими и сухопутными силами. Но воздушные силы также могут быть доукомплектованы, отмечает агентство.



Так, бывший гражданский аэропорт Бельбек был преобразован в военно-воздушную базу. Два других военных аэродромы, которые были оставлены украинцами, также теперь используют российские военные.



Как известно, Россия заявляет, что увеличивает военную мощь в ответ на действия НАТО, например на наращивание патрулей в Польше и странах Балтии.



Reuters отмечает, что Министерство обороны России и так называемые "местные власти" Крыма не ответили на просьбу о комментарии относительно их деятельности на полуострове.



Валентина Романенко, УП