Reuters розповіло, як РФ мілітаризує Крим: об'єкти СРСР і нові бази

Москва реанімує численні радянські військові об'єкти в Криму та будує нові бази, розміщуючи там своїх солдатів.



Репортаж про липневий візит свого кореспондента на окупований півострів оприлюднило 1 листопада агентство Reuters.

Нарощування військової потужності, як зафіксував журналіст Reuters, виходить за рамки того, що існувало в Криму, коли він перебував під контролем Києва, зазначається в матеріалі.

