Reuters розповіло, як РФ мілітаризує Крим: об'єкти СРСР і нові бази

Москва реанімує численні радянські військові об'єкти в Криму та будує нові бази, розміщуючи там своїх солдатів.



Репортаж про липневий візит свого кореспондента на окупований півострів оприлюднило 1 листопада агентство Reuters.

Нарощування військової потужності, як зафіксував журналіст Reuters, виходить за рамки того, що існувало в Криму, коли він перебував під контролем Києва, зазначається в матеріалі.

Soviet-built bunkers coming back online in Crimea as new functioning military bases: https://t.co/2SUaetmZrc pic.twitter.com/6SfjZG0r8h — Reuters Top News (@Reuters) November 1, 2016

Ракетні бункери, якими всіяні зелені пагорби вздовж південного узбережжя Криму відомі місцевим жителям як "Об'єкт 100". До недавнього часу туристи сплачували по $50, щоб відвідати закинуті колишні радянські бункери, які під час "Холодної війни" служили як захист від військово-морських атак з Чорного моря.

Тепер бункери повертаються до життя. Після того, як Росія взяла під свій контроль український Крим в 2014 році, навколо цих місць з’явились позначки, які попереджають відвідувачів проти входження до "забороненої зони Міністерства оборони Росії."



Бункери – це лише маленька частина нової російської програми мілітаризації Кримського півострова, зазначає агентство.

Проїздивши тиждень півостровом, кореспондент Reuters побачив 18 частин, включно з військово-морськими базами, радіолокаційними станціями і аеродромами. Деякі з них були зовсім нові, деякі – відновлені військові об'єкти старих часів, а інші – в процесі ремонту.



Так наприклад на околиці портового міста Севастополь, розташована радіолокаційна станція "Дніпро". Побудована радянськими інженерами, станція багато років до російської анексії не використовувалася. Репортер Reuters влітку бачив десятки солдатів у російській військовій формі всередині бази і на охороні периметра.

Російська газета "Известия" в травні наводила слова військового джерела, що Москва відновить станцію "Дніпро", щоб вона могла "виявляти запуски балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет з акваторії Чорного і Середземного морів".

Більша частина розширення мілітаризації в Криму здійснюється російськими військово-морськими і сухопутними силами. Але повітряні сили також можуть бути доукомплектовані.

Так, колишній цивільний аеропорт Бельбек був перетворений на військово-повітряну базу. Два інших військових аеродроми, які були залишені українцями, також тепер використовують російські військові.

Як відомо, Росія заявляє, що нарощує військову потужність у відповідь на дії НАТО, наприклад на нарощування патрулів у Польщі та країнах Балтії.

Reuters зазначає, що Міністерство оборони Росії і так звана "місцева влада" Криму не відповіли на прохання про коментар щодо їхньої діяльності на півострові.

Валентина Романенко, УП