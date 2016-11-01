Рябошапка: Работа НАПК может быть заблокированной

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Вторник, 1 ноября 2016, 21:40

Работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции может быть заблокировано из-за дел против двух его членов.

Об этом в эфире Громадського рассказал член НАПК Руслан Рябошапка.

Речь идет об Александре Скопиче, против которого осуществляется производство в отношении голосования по назначению его на должность. Также прокуратура города Киева проводит расследование в отношении самого Рябошапки по факту возможности незаконного обогащения.

"Я переживаю, что это (остановка работы НАПК) может быть. Но последствия будут очень вредны", - сказал он.

Рябошапка отметил, что в случае прекращения полномочий 2 членов НАПК, агентство не сможет принимать те или иные решения, поскольку будет отсутствовать кворум из-за того, что на данный момент в составе НАПК имеются лишь 4 членов из 5.

Комментируя заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что ГПУ так планирует проводить анализ недавних деклараций чиновников, Рябошапка сказал, что не видел в законе о предотвращении коррупции компетенций ГПУ по проверке деклараций.

"Здесь дело в том, что если НАПК находит в декларации признаки преступления, то оно может направить материалы в несколько органов, например, в НАБУ или Нацполицию", - сказал он.

Как известно, прокуратура Киева проводит расследование относительно возможности незаконного обогащения члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Рябошапки по обращению народного депутата.

Касательно второго члена НАПК Скопича, то дело в отношении его касается конфликта интересов у председателя Нацгосслужбы Константина Ващенко во время его голосования за избрание Скопича, который на тот момент был его заместителем, членом агентства.

Темы: НАПК
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