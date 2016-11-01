Судья в Одессе требовал деньги за принятие "нужного" решения

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Вторник, 1 ноября 2016, 22:18

Одного из одесских судей и адвоката уличили в вымогательстве денег с обвиняемого.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно информации, судья и адвокат требовали 2000 долларов США за постановление об избрании меры пресечения в пользу обвиняемого.

Сейчас правоохранители проводят обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителей.

Украинская правда

Темы: суд Одесса
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