Судья в Одессе требовал деньги за принятие "нужного" решения
Одного из одесских судей и адвоката уличили в вымогательстве денег с обвиняемого.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно информации, судья и адвокат требовали 2000 долларов США за постановление об избрании меры пресечения в пользу обвиняемого.
Сейчас правоохранители проводят обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителей.
Украинская правда
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