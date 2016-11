Трамп и Трюдо договорились о встрече вскоре

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и избранный президентом США Дональд Трамп договорились о встрече с целью развития отношений между странами.

Об этом премьер-министр Трюдо сообщил в twitter.

"Только что говорил с избранным президентом Трампом и мы договорились вскоре встретиться, чтобы продолжить строить отношения между Канадой и США", - написал он.

I’ve just spoken with President-elect Trump – and we agreed to meet soon to keep building the Canada-US relationship.