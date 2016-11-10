Трамп и Трюдо договорились о встрече вскоре

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Четверг, 10 ноября 2016, 06:24

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и избранный президентом США Дональд Трамп договорились о встрече с целью развития отношений между странами.

Об этом премьер-министр Трюдо сообщил в twitter.

"Только что говорил с избранным президентом Трампом и мы договорились вскоре встретиться, чтобы продолжить строить отношения между Канадой и США", - написал он.

Как известно, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.

Темы: США Канада Трамп
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