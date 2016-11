Россиянин стал вице-президентом Интерпола

Вице-президентом Интерпола от Европы избран россиянин - начальник Национального центрального бюро Интерпола (НЦБ) МВД РФ Александр Прокопчук.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"В последний день работы 85 сессии Генассамблеи Интерпола прошли выборы в руководящие органы организации. Вице-президентом Интерпола от Европы избран начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук", - сказали в министерстве.

По данным пресс-центра, выборы на данный пост российского представителя произошли впервые за всю историю участия России в организации.

#BREAKING - #Russia's Alexander Prokopchuk, head of the INTERPOL NCB in Moscow, elected Vice #President of INTERPOL BY #INTERPOLGA