Росіянин став віце-президентом Інтерполу

Віце-президентом Інтерполу від Європи обраний росіянин - начальник Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ Олександр Прокопчук.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-центр МВС РФ.

"В останній день роботи 85 сесії Генасамблеї Інтерполу пройшли вибори до керівних органів організації. Віце-президентом Інтерполу від Європи обрано начальника НЦБ Інтерполу МВС Росії генерал-майора поліції Олександра Прокопчука", - сказали в міністерстві.

За даними прес-центру, вибори на даний пост російського представника відбулися вперше за всю історію участі Росії в організації.

#BREAKING - #Russia's Alexander Prokopchuk, head of the INTERPOL NCB in Moscow, elected Vice #President of INTERPOL BY #INTERPOLGA