Росіянин став віце-президентом Інтерполу
Віце-президентом Інтерполу від Європи обраний росіянин - начальник Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ Олександр Прокопчук.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-центр МВС РФ.
"В останній день роботи 85 сесії Генасамблеї Інтерполу пройшли вибори до керівних органів організації. Віце-президентом Інтерполу від Європи обрано начальника НЦБ Інтерполу МВС Росії генерал-майора поліції Олександра Прокопчука", - сказали в міністерстві.
За даними прес-центру, вибори на даний пост російського представника відбулися вперше за всю історію участі Росії в організації.
#BREAKING - #Russia's Alexander Prokopchuk, head of the INTERPOL NCB in Moscow, elected Vice #President of INTERPOL BY #INTERPOLGA— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 10, 2016
"На пост президента організації обрано заступника міністра громадської безпеки Китаю Мен Хунвей", - відзначили в прес-центрі.
Як відомо, після Революції гідності, багато політиків і бізнесменів втекли від слідства з України, і саме Інтерпол приймає рішення, чи оголошувати їх в Міжнародний розшук. Росія часто відмовляє Україні в допомозі, якщо питання стосується людей, наближених до екс-президента Віктора Януковича.
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