Антикоррупционное бюро определило подозреваемых в деле МАУ

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Пятница, 11 ноября 2016, 15:35

Национальное антикоррупционное бюро составило подозрение экс-руководителю Госавиаслужбы, президенту и главному бухгалтеру частной авиакомпании МАУ в растрате имущества.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что 10 ноября Главное подразделение детективов подготовило и направило на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру сообщение о соответствующем подозрении.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2015 годов руководство МАУ при содействии должностных лиц Госавиаслужбы противоправно завладело средствами Государственного специализированного фонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях (далее - Фонд) в особо крупных размерах.

В частности, речь идет о сборе, который все авиакомпании по закону (согласно пп. 3 и 4 ч.5 ст. 12 Воздушного кодекса Украины) обязаны уплачивать в Фонд за перевезенных пассажиров и грузы. Эти средства МАУ взимала с клиентов с соответствующим целевым назначением, но в Фонд их не перечисляла. За два года (начиная с 2014-го) сумма этой неуплаты составила 147 миллиона гривен.

По версии следствия, наращиванию долга перед Госспецфондом способствовала лоббистская деятельность со стороны экс-руководителя Госавиаслужбы в интересах МАУ. Это лицо, которое до назначения на государственную службу работало в МАУ, утвердило приказ, который позволил авиаперевозчикам получать новые направления перевозок, несмотря на наличие у них непогашенных долгов перед Фондом.

Такая активность экс-руководителя Госавиаслужбы противоречит части 4, 5, 7 и 9 статьи 12 Воздушного кодекса Украины и свидетельствует об умышленном характере действий в интересах МАУ, подчеркивают в Антикоррупционном бюро.

Сейчас детективы НАБУ ожидают согласования проектов сообщений о подозрении со стороны САП, после чего их объявят соответствующим лицам в пределах уголовного производства.

В случае признания судом данных лиц виновными, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Соответствующее уголовное производство бюро начало в конце 2015 года.

В то же время в МАУ заявили, что считают такие действия НАБУ "прямым давлением на авиакомпанию, и грубым нивелированием конституционных гарантий ведения бизнеса в Украине".

По их мнению, действия НАБУ являются "проявлением нежелания представителей власти урегулировать вопрос уплаты сборов в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях средством, в частности, путем принятия соответствующих законов".

"АО "Международные Авиалинии Украины" заявляет, что в своей деятельности всегда придерживается буквы закона и будет бороться всеми доступными способами с проявлениями правового нигилизма и незаконного давления на авиакомпанию со стороны правоохранительных органов", – говорится в заявлении.

Напомним, что 14 июня, сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск в офисе авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил, что обыски в авиакомпании связаны со злоупотреблениями должностных лиц Госавиаслужбы и рассказал, как деньги пассажиров МАУ не попали государству.

17 мая вступил в силу приказ Госавиаслужбы №222, который либерализирует и упрощает доступ к рынку авиаперевозок.

По новым правилам, компании, которые имеют долги перед государством, не допускаются к рынку авиаперевозок.

Такой долг есть у авиакомпании МАУ, который составляет 147,1 млн грн.

МАУ обратилась в Окружной административный суд Киева, и тот разрешил компании продолжать полеты, неоплачивая сборы.

Как известно, МАУ находится под контролем бизнесмена Игоря Коломойского.

Украинская правда

Темы: НАБУ
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IP: 46.119.253.---Sergey Nikolaev11.11.2016 14:25
Пусть лучше посчитают, во сколько они обходятся бюджету. Из затраченных почти полумиллиарда НАБУ не вернуло даже полмиллиона. Слишком дорого обходится для страны этот нпонятно что делающий орган.
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