Антикорупційне бюро визначило підозрюваних у справі МАУ

Національне антикорупційне бюро склало підозру екс-керівнику Державіаслужби, президенту і головному бухгалтеру приватної авіакомпанії МАУ в розтраті майна.

Про це інформує в п'ятницю прес-служба НАБУ.

Зазначається, що 10 листопада Головний підрозділ детективів підготував і направив на погодження до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомлення про відповідну підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 років керівництво МАУ за сприяння службових осіб Державіаслужби протиправно заволоділо коштами Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (далі – Фонд) в особливо великих розмірах.

Зокрема, йдеться про збір, який всі авіакомпанії за законом (згідно пп. 3 та 4 ч.5 ст. 12 Повітряного кодексу України) зобов’язані сплачувати до Фонду за перевезених пасажирів та вантажі. Ці кошти МАУ стягувала з клієнтів з відповідним цільовим призначенням, але до Фонду їх не перераховувала. За два роки (починаючи з 2014-го) сума цієї несплати сягнула 147 мільйона гривень.

За версією слідства, нарощуванню боргу перед Держспецфондом сприяла лобістська діяльність з боку екс-керівника Державіаслужби в інтересах МАУ. Ця особа, яка до призначення на державну службу працювала в МАУ, затвердила наказ, який дозволив авіаперевізникам отримувати нові напрямки перевезень, незважаючи на наявність у них непогашених боргів перед Фондом.

Така активність екс-керівника Державіаслужби протирічить частині 4, 5, 7 та 9 статті 12 Повітряного кодексу України та свідчить про умисний характер дій в інтересах МАУ.

Наразі детективи НАБУ очікують на погодження проектів повідомлень про підозру з боку САП, після чого їх оголосять відповідним особам у межах кримінального провадження.

У разі визнання судом даних осіб винними, їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Відповідне кримінальне провадження бюро розпочало наприкінці 2015 року.

Водночас у МАУ заявили, що вважають такі дії НАБУ "прямим тиском на авіакомпанію, та грубим нівелюванням конституційних гарантій ведення бізнесу в Україні".

На їхню думку, дії НАБУ є "проявом небажання представників влади врегулювати питання сплати зборів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях законним способом, зокрема, шляхом прийняття відповідних законів".

"АТ "Міжнародні Авіалінії України" заявляє, що у своїй діяльності завжди дотримується букви закону та боротиметься усіма доступними способами з проявами правового нігілізму та незаконного тиску на авіакомпанію з боку правоохоронних органів", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 14 червня, співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшук в офісі авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник підтвердив, що обшуки в авіакомпанії пов'язані зі зловживаннями посадовців Даржавіаслужби і розповів, як гроші пасажирів МАУ не потрапили державі.

17 травня набув чинності наказ Державіаслужби №222, який лібералізує і спрощує доступ до ринку авіаперевезень.

За новими правилами, компанії, які мають борги перед державою, не допускатються до ринку авіаперевезень.

Такий борг є у авіакомпанії МАУ, який становить 147,1 млн грн.

МАУ звернулася до Окружного адміністративного суду Києва, і той дозволив компанії продовжувати польоти, не оплачуючи збори.

Як відомо, МАУ перебуває під контролем бізнесмена Ігоря Коломойського.

Українська правда