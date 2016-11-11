Антикорупційне бюро визначило підозрюваних у справі МАУ

2178 переглядів
1
П'ятниця, 11 листопада 2016, 15:35

Національне антикорупційне бюро склало підозру екс-керівнику Державіаслужби, президенту і головному бухгалтеру приватної авіакомпанії МАУ в розтраті майна.

Про це інформує в п'ятницю прес-служба НАБУ.

Зазначається, що 10 листопада Головний підрозділ детективів підготував і направив на погодження до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомлення про відповідну підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 років керівництво МАУ за сприяння службових осіб Державіаслужби протиправно заволоділо коштами Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (далі – Фонд) в особливо великих розмірах.

Зокрема, йдеться про збір, який всі авіакомпанії за законом (згідно пп. 3 та 4 ч.5 ст. 12 Повітряного кодексу України) зобов’язані сплачувати до Фонду за перевезених пасажирів та вантажі. Ці кошти МАУ стягувала з клієнтів з відповідним цільовим призначенням, але до Фонду їх не перераховувала. За два роки (починаючи з 2014-го) сума цієї несплати сягнула 147 мільйона гривень.

За версією слідства, нарощуванню боргу перед Держспецфондом сприяла лобістська діяльність з боку екс-керівника Державіаслужби в інтересах МАУ. Ця особа, яка до призначення на державну службу працювала в МАУ, затвердила наказ, який дозволив авіаперевізникам отримувати нові напрямки перевезень, незважаючи на наявність у них непогашених боргів перед Фондом.

Така активність екс-керівника Державіаслужби протирічить частині 4, 5, 7 та 9 статті 12 Повітряного кодексу України та свідчить про умисний характер дій в інтересах МАУ.

Наразі детективи НАБУ очікують на погодження проектів повідомлень про підозру з боку САП, після чого їх оголосять відповідним особам у межах кримінального провадження. 

У разі визнання судом даних осіб винними, їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Відповідне кримінальне провадження бюро розпочало наприкінці 2015 року.

Водночас у МАУ заявили, що вважають такі дії НАБУ "прямим тиском на авіакомпанію, та грубим нівелюванням конституційних гарантій ведення бізнесу в Україні".

На їхню думку, дії НАБУ є "проявом небажання представників влади врегулювати питання сплати зборів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях законним способом, зокрема, шляхом прийняття відповідних законів".

"АТ "Міжнародні Авіалінії України" заявляє, що у своїй діяльності завжди дотримується букви закону та боротиметься усіма доступними способами з проявами правового нігілізму та незаконного тиску на авіакомпанію з боку правоохоронних органів", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 14 червня, співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшук в офісі авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник підтвердив, що обшуки в авіакомпанії пов'язані зі зловживаннями посадовців Даржавіаслужби і розповів, як гроші пасажирів МАУ не потрапили державі.

17 травня набув чинності наказ Державіаслужби №222, який лібералізує і спрощує доступ до ринку авіаперевезень.

За новими правилами, компанії, які мають борги перед державою, не допускатються до ринку авіаперевезень.

Такий борг є у авіакомпанії МАУ, який становить 147,1 млн грн.

МАУ звернулася до Окружного адміністративного суду Києва, і той дозволив компанії продовжувати польоти, не оплачуючи збори.

Як відомо, МАУ перебуває під контролем бізнесмена Ігоря Коломойського.

Українська правда

Теми: НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ передало в суд справу "тернопільських прокурорів" 11 листопада 2016, 15:14
В НАБУ пояснили, чому проводять обшук у члена Опоблоку 11 листопада 2016, 13:10
Опоблок заявляє про обшуки у свого однопартійця 11 листопада 2016, 12:34
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.253.---Sergey Nikolaev11.11.2016 14:25
Пусть лучше посчитают, во сколько они обходятся бюджету. Из затраченных почти полумиллиарда НАБУ не вернуло даже полмиллиона. Слишком дорого обходится для страны этот нпонятно что делающий орган.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Регламентний комітет займеться Новинським 16 листопада
Турчинов про дії російських спецслужб: суміш цинізму і дебілізму
Суд зобов'язав МВС розповісти, кого нагороджували іменною зброєю
Україна навряд чи отримає безвізовий режим до лютого-березня - ЗМІ
Усі новини
Інше місто

Де пити, їсти та розважатись у Токіо

Освіта

5 відео, як заохотити учнів 1-4 класів вивчати українську мову