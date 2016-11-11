Власти Москвы не разрешили митинг против войны в Сирии

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Пятница, 11 ноября 2016, 15:58

Московская мэрия не согласовала проведение в столице митинга против войны в Сирии.

Об этом сообщил в пятницу РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее один из организаторов акции – политический активист Михаил Шнейдер – заявил, что митинг может пройти в Москве 20 ноября, соответствующую заявку властям города направляли 7 ноября.

"Отказано в проведении по ряду причин", – сказал Черников.

Темы: Росcия Сирия
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