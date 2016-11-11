Влада Москви не дозволила мітинг проти війни в Сирії

Московська мерія не погодила проведення в столиці Росії мітингу проти війни в Сирії.



Про це повідомив в п'ятницю РИА Новости керівник департаменту регіональної безпеки і протидії корупції Володимир Черніков.



Раніше один з організаторів акції – політичний активіст Михайло Шнейдер – заявив, що мітинг може пройти в Москві 20 листопада, відповідну заявку владі міста направляли 7 листопада.



"Відмовлено в проведенні з низки причин", – заявив Черніков.

Як повідомлялось, 3 листопада у Лондоні активісти закидали вхід до посольства Росії сотнями пластикових кінцівок з манекенів на знак протесту проти бомбардувань РФ у Сирії.