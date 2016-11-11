Генпрокуратура изъяла у НАПК материалы по квартире Лещенко – СМИ

00
2
Пятница, 11 ноября 2016, 16:36

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции приостановило проверку законности приобретения депутатом от БПП Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева из-за изъятия материалов дела Генпрокуратурой.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.

"Генпрокуратура изъяла документы. Если она не найдет криминала, то пришлют нам материалы продолжать проверку", – сказал он.

Собеседник пояснил, что при открытом уголовном производстве НАПК не может проводить проверку.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что начала расследование законности приобретения Лещенко квартиры.

Как известно, НАПК начало эту проверку 20 сентября, получив материалы от НАБУ.

Бюро установило, что в действиях Лещенко есть состав административного, но не криминального правонарушения.

Темы: Лещенко недвижимость Генпрокуратура НАПК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лещенко отвел Саакашвили объединяющую роль, а слухи о Кононенко назвал шуткой 7 ноября 2016, 17:58
Лещенко: Саакашвили уничтожали, ибо он отказался ручкаться с Кононенко и Ко 7 ноября 2016, 16:11
Лещенко просит НАЗК проверить, есть ли у Порошенко вилла в Испании 4 ноября 2016, 12:35
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.75.36.---formalin11.11.2016 17:57
Дивує тупа впертість ГПУ...
ОтветитьС цитатой
IP: 83.143.245.---Ангеліна Архипенко11.11.2016 17:02
Видимо сейчас у Лещенка уже руки задрожали, губа задергалась, в холодный пот его кидануло от таких хороших новостей. Сейчас бегает весело по квартире
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Регламентный комитет займется Новинским 16 ноября
Турчинов о действиях российских спецслужб: смесь цинизма и дебилизма
Суд обязал МВД рассказать, кого награждали именным оружием
Украина вряд ли получит безвизовый режим до февраля-марта - СМИ
Все новости
Память

Умер канадский музыкант Леонард Коэн

Семья

История семьи, которая захотела победить сиротство