ГПУ начала расследовать покупку квартиры Лещенко

Генпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении в отношении народного депутата БПП Сергея Лещенко.

Такой ответ за запрос "Украинской правды" дали в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре отмечают, что "по результатам рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника относительно неправомерных действий народного депутата Сергея Лещенко и по другим вопросам управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ 27 октября 2016 внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований".

Таким образом "начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения лица, уполномоченного на выполнение функций государства, занимающим особо ответственное положение". Предварительная квалификация уголовного преступления: ч. 3 ст. 368 2 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении ГПУ.

Кроме того, еще один депутатский запрос к генпрокурору с просьбой провести проверку квартир депутатов Лещенко и Светланы Залищук передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру 18 октября.

Запрос направили 6 народных депутатов, среди них в частности радикалы Андрей Лозовой и Дмитрий Линько народофронтовцы Евгений Дейдей и Вадим Подберезняк и представитель БПП Сергей Каплин.

Они утверждают, что проанализировали доходах народных депутатов фракции БПП Сергея Лещенко и Светланы Залищук и обвиняют последних в совершении коррупционных преступлений, поскольку, по их мнению, официальные доходы указанных нардепов не позволили бы им приобрести элитное жилье.

Как известно, между Лещенко и Луценко существует конфликт. 24 октября депутат от БПП заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтершу его жены. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.

Позже стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко.

Луценко снова открестился от этой недвижимости.

Как известно, в 2016 году Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.

Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник по результатам проверки сообщил, что в покупке Лещенко квартиры есть признаки административного правонарушения, которое заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

20 сентября НАПК начало проверку материалов НАБУ по квартире Лещенко.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не нашли коррупционной составляющей в покупке квартиры народным депутатом Светланой Залищук, одновременно там указали на некоторые неточности в декларации.



Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП