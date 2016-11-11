ГПУ расширила обвинения мэру Бучи

Мэру города Буча Анатолию Федоруку и секретарю горсовета Василию Олексюку расширены обвинения и сообщено измененное подозрение.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

Отмечается, что Федоруку и Олексюку дополнительно инкриминировали еще 10 га незаконно отчужденных земель.

"Если он (Федорук - ред.) будет сотрудничать со следствием, то нас удовлетворяет имеющяяся на сегодня мера пресечения - домашний арест, если он будет противодействовать, будет давить на свидетелей, подстрекать людей, то мы это будем расценивать как препятствование следствию, и, соответственно, будем инициировать изменение меры пресечения на содержание под стражей", - говорится в сообщении.

В ГПУ добавили, что по жалобе секретаря Бучанского горсовета Апелляционный суд отменил избранную ему меру пресечения и отстранение его от занимаемой должности.

"Генпрокуратурой в суд внесено ходатайство об отстранении секретаря Бучанского горсовета от должности и применение в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как известно, 11 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Буче Анатолию Федоруку и секретарю горсовета Василию Олексюку. Обоих отстранили от должностей.

13 октября Печерский суд избрал мерой пресечения для мэра Бучи Анатолия Федорука домашний арест и ношение электронного браслета.

16 октября в Буче местные жители провели Вече в поддержку Федорука и секретаря Бучанского городского совета Василия Олексюка. Участие в мероприятии приняли и сами чиновники.

Однако другие жители назвали Вече псевдособранием, потому что людей на него свозили из близлежащих сел.

21 июля в помещениях мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в общем на 31 объекте.

Правоохранители обвиняют Федорука и Карпюка в незаконной застройке лесов, им грозит минимум по шесть лет заключения.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что мэры Бучи и Ирпеня в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

16 декабря 2015 года Верховный Суд Украины отказал в пересмотре решения, по которому семья Калетника должна вернуть государству 14,05 га лесов в Буче. Калетник находится в розыске с декабря 2014 года.

Украинская правда. Киев