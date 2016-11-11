НАПК даст "Самопомощи" почти 20 млн за гендерный баланс

Партия "Самопомощь" дополнительно получит 19 551 615 гривен государственного финансирования.

Соответствующее решение было принято на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в пятницу.

В НАПК объяснили, что сумма в размере 10% ежегодного объема государственного финансирования уставной деятельности политических партий распределяется поровну между политическими партиями, которые получили право на такое финансирование.

При условии, что по результатам последних внеочередных выборов народных депутатов количество представителей одного пола среди избранных от политической партии народных депутатов не превышает двух третей от общего числа.

В то же время среди избранных от политических партий народных депутатов Украины, которые получили свои полномочия, в "Самопомощи" из 32 избранных народных депутатов 21 одного пола, что не превышает двух третей от общего числа.

В остальных политических партиях, представленных в парламенте, не выдерживается этот показатель.

Так, из 27 избранных народных депутатов "Оппозиционного блока" 24 человека одного пола.

В политической партии "Народный фронт" из 64 избранных народных депутатов - 52 одного пола.

Соотношение в "Блоке Петра Порошенко" 63 против 50.

В "Батькивщине" - из 17 избранных народных депутатов 13 одного пола.

А в Радикальной партии Олега Ляшко из 22 избранных народных депутатов 19 одного пола - это также более двух третей от общего числа.

Как известно, ранее "Самопомощь" уже получила 24 млн 931 тыс 300 грн государственного финансирования уставной деятельности, что составляет 50% от установленного объема ежегодного финансирования в 2016 году.

Украинская правда