В НАПК решили, как будут проверять образ жизни чиновников
Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило порядок проведения контроля и полной проверки электронных деклараций чиновников.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого, этот документ определяет единые подходы уполномоченных лиц НАПК к проведению контроля и полной проверки поданных деклараций.
В соответствии с порядком, НАПК проводит по декларациям такие виды контроля: по своевременности представления; относительно правильности и полноты заполнения; логический и арифметический контроль.
По результатам проверки, уполномоченное лицо составляет заключение о результатах проведения полной проверки декларации.
Одновременно на заседании принято "Порядок осуществления мониторинга образа жизни лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".
В ближайшее время оба документа будут направлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
Украинская правда
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