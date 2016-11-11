И.о. губернатора Одесской области тоже уйдет вместе с Саакашвили

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Пятница, 11 ноября 2016, 22:13

Исполняющая обязанности главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская, которая заняла этот пост как единственный официальный заместитель экс-главы ОГА Михеила Саакашвили после его отставки, намерена сложить свои полномочия сразу после появления нового руководителя области.

Об этом она заявила в ходе брифинга в пятницу.

Бобровская сообщила, что остается в команде Саакашвили, и призвала одесситов отстоять принципы прозрачности и открытости, которые были внедрены в Одесской облгосадминистрации во время его работы.

Также Бобровская заверила, что управление регионом продолжится в штатном режиме. "Область и дальше будет работать в штатном режиме… Доводим до конца начатые проекты, готовим область к зиме, планируем бюджет", - сказала она.

Как известно, 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в т.ч. со стороны властей в Киеве.

9 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а 10 ноября приказ о его увольнении подписал президент Украины Петр Порошенко.

Интерфакс-Украина

Темы: Одесская область кадры Саакашвили
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