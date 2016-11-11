В.о. губернатора Одещини теж піде разом із Саакашвілі

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 22:13

Виконувач обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська, яка обійняла цю посаду як єдиний офіційний заступник екс-голови ОДА Міхеіла Саакашвілі після його відставки, має намір скласти свої повноваження одразу після появи нового керівника області.

Про це вона повідомила під час брифінгу .

Бобровська зазначила, що залишається в команді Саакашвілі, і закликала одеситів обстояти принципи прозорості та відкритості, які були впроваджені в Одеській облдержадміністрації під час його роботи.

Вона також запевнила, що управління регіоном відбуватиметься в штатному режимі. "Область надалі працюватиме в штатному режимі. Доводимо до кінця розпочаті проекти, готуємо область до зими, плануємо бюджет", - сказала вона.

Як відомо, 7 листопада 2016 року Саакашвілі заявив про залишення посади, бо втомився від обману та корупції, зокрема з боку влади в Києві.

9 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації, а 10 листопада наказ про його звільнення підписав президент України Петро Порошенко.

Інтерфакс-Україна

Теми: Одеська область кадри Саакашвілі
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