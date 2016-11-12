ГПСУ: Переход на границе со Словакией заблокировали владельцы авто

00
0
Суббота, 12 ноября 2016, 12:33

Владельцы авто с иностранной регистрацией начали акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией.

Об этом 12 ноября сообщили в Госпогранслужбе. 

"Активисты организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины. Для локализации ситуации на месте находятся представители Нацполиции", - сообщили в ГПСУ.

Гражданам, планирующим поездки, рекомендуется выбирать маршруты через другие пункта пропуска: "Малые Сельминци" (пешеходный и для велосипедистов) - с 9:00 до 21:00; "Малый Березный" (автомобильный, пешеходный и для велосипедистов) - круглосуточно; "Чоп (Страж)" (железнодорожный) - круглосуточно, по графику движения поездов.

 
фото - пресс-служба ГПСУ 

Как сообщает издание Голос Карпат, организаторы акции протеста - так называемые "пересечники" - заблокировали въезд и выезд из Украины.

"Главная цель акции - уравнять в правах украинцев и граждан ЕС относительно ввоза транспортных средств и их пребывания на территории Украины ... Протестующие ссорятся не только с гражданами, которые хотят пересечь границу и с полицией, но и между собой. Их действия и слова часто несогласованы, а то и противоречивы. Пока неизвестно, как долго продлится акция", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что около 11:00 к месту, это проходит акция, подъехал микроавтобус, из которого активисты выгрузили деревянные поддоны. Их назначение на месте событий они не объяснили.

В числе митингующих также заметили экс-начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова, который "открыто поддержал требования активистов", отмечает издание.

 
 

Украинская правда 

Темы: граница Словакия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В ГПСУ рассказали, сколько пограничников наказаны за коррупцию 6 ноября 2016, 15:37
На границе с Польшей уменьшились очереди 6 ноября 2016, 10:19
В Госпогранслужбе напомнили о правилах посещения Крыма и ОРДЛО 5 ноября 2016, 12:58
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ГПСУ: Переход на границе со Словакией заблокировали владельцы авто
В Донецкой области от обстрела боевиков погиб мирный житель
Депутаты потребуют от ЕР выполнить соглашение по "безвизу"
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины
Все новости
Интервью

Режиссер Нариман Алиев: О нас за границей знают не больше, чем мы о Венесуэле

Фотожабы

В соцсетях о победе Трампа: Мишель Обаму в президенты!