ГПСУ: Владельцы авто заблокировали еще одну дорогу - на Румынию

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Суббота, 12 ноября 2016, 13:38

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали дорогу перед пунктом пропуска "Солотвино" (Закарпатская обл.) на границе с Румынией.

Об этом 12 ноября сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, активисты организуют подобную акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

"Госпогранслужба рекомендует гражданам при планировании поездок с последующим пересечением границы воспользоваться другими пунктами пропуска: "Малые Сельминцы" (пешеходный и для велосипедистов) - с 9:00 до 21:00, "Малый Березный" (автомобильный, пешеходный и для велосипедистов) - круглосуточно, "Чоп (Страж)" (железнодорожный) - круглосуточно, по графику движения поездов, "Дьяково" (автомобильный) - круглосуточно", - отметили в ведомстве.

Как известно, ранее в ГПСУ сообщили, что акция с участием владельцев авто с иностранной регистрацией проходит на дороге в направлении Словакии и КПП "Ужгород".

Украинская правда

Темы: граница авто Румыния
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Комментарии — 2
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IP: 176.9.136.---soboleff12.11.2016 15:07
Главное "заднюю" не включать, молодцы парни.
Нашим депутатам срать на людей, после майдана ничего не изменилось. Ленин в 1917-м всё таки в чем то был прав.
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IP: 194.9.36.---Dm Gr12.11.2016 14:37
молодці хлопці!!! НАрешті настав момент коли зрозуміли - авто спосіб пересування, а не доїння простого люду! Геть розмитнення авто, геть акцизи, ціни як в ЕС, геть ЕВро -5! Хлопцям підтримка, хто як може!!!
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