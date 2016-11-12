ДПСУ: Власники авто заблокували ще одну дорогу - на Румунію

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Субота, 12 листопада 2016, 13:38

Власники автівок з іноземною реєстрацією заблокували дорогу перед пунктом пропуску "Солотвино" (Закарпатська обл.) на кордоні з Румунією.

Про це 12 листопада повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПСУ, активісти організовують подібну акцію, щоб домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України.

 
фото - прес-служба ДПСУ

"Держприкордонслужба рекомендує громадянам під час планування поїздок з подальшим перетином кордону скористатися іншими пунктами пропуску: "Малі Сельмінці" (пішохідний та для велосипедистів) – з 9:00 до 21:00; "Малий Березний" (автомобільний, пішохідний та для велосипедистів) – цілодобово; "Чоп (Страж)" (залізничний) – цілодобово, за графіком руху поїздів, "Дякове" (автомобільний) – цілодобово", - зазначили у відомстві. 

Як відомо, раніше у ДПСУ повідомили, що акція за участі власників авто з іноземною реєстрацією проходить на дорозі у напрямку Словаччини та КПП "Ужгород"

Українська правда 

Теми: кордон авто Румунія
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Коментарі — 2
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IP: 176.9.136.---soboleff12.11.2016 15:07
Главное "заднюю" не включать, молодцы парни.
Нашим депутатам срать на людей, после майдана ничего не изменилось. Ленин в 1917-м всё таки в чем то был прав.
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IP: 194.9.36.---Dm Gr12.11.2016 14:37
молодці хлопці!!! НАрешті настав момент коли зрозуміли - авто спосіб пересування, а не доїння простого люду! Геть розмитнення авто, геть акцизи, ціни як в ЕС, геть ЕВро -5! Хлопцям підтримка, хто як може!!!
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