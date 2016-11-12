У Шустера заявляют, что суд разрешил обыски у него дома и на канале

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Суббота, 12 ноября 2016, 14:08

Печерский райсуд Киева вынес решение о проведении обыска по месту жительства журналиста Савика Шустера и на телеканале Савик Шустер Студия.

Об этом сообщил гендиректор канала Савика Шустера 3S.tv Павел Елизаров на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

"Как нам только что стало известно из достоверных источников, судья Печерского суда в закрытом судебном заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера и на телеканале Савик Шустер Студия. Считаем, что это восстановление давления", - написал он.

Публикуя текст постановления, Елизаров добавил: "Вот привет от Гройсмана-Порошенко. По этому займу Савика вызвали на допрос. Он предоставил все исчерпывающие документы, но они пытаются нас добить. А депутатский донос организован НФ".

Вместе с тем, в постановлении Печерского суда от 2 ноября говорится, что оно принято по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №6 о временном доступе к вещам и документам в рамках расследования уголовного производства от 5.10.2015 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов).

При этом часть 3 статьи 212 (деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

"Следственный судья счел возможным проводить рассмотрение ходатайства в отсутствие лица, во владении которого находится вещи и документы, учитывая наличие достаточных оснований полагать, что существует реальная угроза изменения или уничтожения такой информации", - говорится в постановлении.

"Досудебным расследованием установлено, что согласно информации, поступившей в депутатском обращении и в сообщении об обнаружении признаков уголовного преступления сложенном работниками ГОУ ГФС Украины, гражданин Канады ЛИЦО_1, который с 2005 года постоянно проживает на территории Украины, в период июля-сентября 2008 года получив на свой валютный счет денежные средства в размере 1 340 000 евро в качестве процентного финансового кредита, не были возвращены заимодавцу в срок указанный в договоре до 03.07.10, в нарушение Закона Украины №889-VI от 22.05.03 "О налоге с доходов физических лиц", не подал в ГНИ по месту жительства декларацию о полученных доходах и не уплатил подоходный налог с суммы не возвращенного кредита заимодавцу, чем уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в тексте.

Ходатайство прокурора удовлетворено частично.

"Предоставить прокурору Киевской местной прокуратуры № 6 Станкову Александру Петровичу, или по запросу о международной правовой помощи уполномоченным лицам компетентных органов Республики Кипр, временный доступ к документам с возможностью изъятия их заверенных копий, находящихся во владении кипрской компании "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED", и которые касаются предоставления/возврата финансового кредита предоставленного кипрской компанией "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED" ЛИЦО_1, ИНФОРМАЦИЯ_1, по договору займа № 133 от 27.06.2008 года и изменений к данному договору, в том числе: Договор займа №133 от 27.06.2008 заключенный между кипрской компанией "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED" (заимодавец) и ЛИЦО_1 (заемщик), изменения, дополнения к договору займа №133; банковские выписки о предоставлении/возврате кредита по договору займа №133 и других имеющихся подтверждающих документов о предоставлении и возврате финансового займа, документы о передаче/получении залога предоставленного по договору займа №133; Договор уступки права требования от 14.07.2008 заключенного между компаниями "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED "и "POVERHNOST MEDIA LIMITED"; Изменения №1 от 30.09.2008 к Договору займа № 133; Изменения №2 от 03.07.2010 к договору займа №133; письмо от 30.04.2016; документов переписки между заимодавцем и заемщиком; других документов, касающиеся предоставления/возврата финансового кредита и выполнения условий договора займа №133; заверенные копии регистрационных документов компании "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED" и приказов на назначение/увольнение директоров компании за период с момента создания до 31.10.2016 года", - говорится в постановлении.

"В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов", - говорится в тексте.

Постановление обжалованию не подлежит. Срок его действия - 30 дней со дня вынесения постановления следственным судьей.

Как известно, 26 апреля Киевский центр занятости лишил телеведущего Савика Шустера права на работу в Украине из-за недействительной справки о несудимости.

На следующий день действие запрета было приостановлено, а 13 июня отменено судом. 12 июля Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность запрета на работу в Украине Шустеру.

Украинская правда

Темы: Шустер суд
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Комментарии — 4
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IP: 159.224.186.---vitaliy4912.11.2016 15:10
Депутаты.... защитите Шустера... прекратите беспредел власти...
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IP: 46.149.92.---Светулёк12.11.2016 14:45
Марьян Мицак:
А при чому тут обшук? Ухвала про надання тимчасового доступу до документів і обшук - різні речі. Хоча, якщо назву статті назвати правильно, то не буде сенсації.
А как же зрада? Без зрады нельзя.
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IP: 176.108.8.---Марьян Мицак12.11.2016 14:39
А при чому тут обшук? Ухвала про надання тимчасового доступу до документів і обшук - різні речі. Хоча, якщо назву статті назвати правильно, то не буде сенсації.
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IP: 84.172.238.---Marina Kranich12.11.2016 14:38
Шустеру варто звернутися по допомогу до справжніх українських націоналістів, які не мають остраху перед постсовковими падлами.
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