Порошенко внес в Раду законопроект о предотвращении насилия над женщинами

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Суббота, 12 ноября 2016, 19:49

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (Стамбульская конвенция).

Как сообщает в субботу пресс-служба президента, законопроектом предусмотрена ратификация Стамбульской конвенции и введение применения в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнего насилия.

"Вступление в силу для Украины этой конвенции будет способствовать противодействию дискриминации по гендерному признаку, обеспечит дополнительные гарантии права на равенство между мужчинами и женщинами, устранит правовые положения, которые вызывают дискриминацию и усовершенствует гражданско-правовые средства защиты потерпевших от насилия", - отмечает пресс-служба.

Украинская правда

Темы: президент Верховная Рада
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Комментарии — 2
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IP: 176.108.191.---Константин Ефримов12.11.2016 21:04
При отношении основной массы украинцев к женщине и семье очередной дипломатический реверанс , только не известно кому и зачем
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IP: 95.46.141.---Pavlo Khmarnyy12.11.2016 20:07
Яке воно тяжко тупе! Хіба що воно свою Марину насилує.
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