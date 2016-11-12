За блокирование "пересечниками" дорог начали производство

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Суббота, 12 ноября 2016, 20:47

По факту блокирования транспортных коммуникаций участниками акции "Пересечка" на границе со Словакией и Румынией начато уголовное производство.

Как сообщила в Facebook пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, процессуальное руководство в уголовном производстве по факту блокирования транспортных коммуникаций (ч. 1 ст. 279 УК Украины) осуществляется Ужгородской местной и Тячевской местной прокуратуры.

Речь идет о блокировании владельцами автомобилей с иностранной регистрацией транспортных коммуникаций вблизи Украино-Словацкой и Украино-Румынской границы путем устройства препятствий, которые нарушили нормальную работу транспорта.

Такие действия наказываются штрафом от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

В пресс-службе отметили, что прокуратурой Закарпатской области, а также местными прокуратурами были направлены соответствующие письма органам местной власти и самоуправления с предупреждением и разъяснением о необходимости принятия в пределах компетенции соответствующих мер по недопущению нарушения закона и прав других граждан, в том числе иностранцев таким образом.

Сейчас правоохранителями установлено, что участниками акции протеста, организованной общественной организацией "Пересечка", путем остановки своих легковых автомобилей, заблокировано движение по ул. Собранецкой, ведущей к КПП "Ужгород" в обоих направлениях.

Такие же действия, только уже по блокированию КПП "Солотвино" устроили участники акции "Пересечка" в Тячевском районе, требуя при этом принятия закона о продлении срока пребывания на территории Украины автомобилей с иностранной регистрацией.

В результате указанных действий на участке блокированной подъездной дороги к государственной границе с Румынией в пункте пропуска "Солотвино" образовалось значительное скопление транспортных средств.

В настоящее время уже завершен осмотр места событий, который проводился с применением фото- видеосъемки. Зафиксированы автомобили, которыми заблокированы дороги, устанавливаются их владельцы. Также устанавливаются и пострадавшие в результате блокировки госграницы на КПП "Ужгород" и КПП "Солотвино" и причиненный им вред.

Для осуществления процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве определена группа прокуроров в составе работников местных прокуратур.

Работниками местных подразделений полиции обеспечена охрана общественного порядка на месте происшествия.

Ход расследования указанного уголовного производства находится на контроле прокуратуры Закарпатской области.

Как известно, 12 ноября на дорогах к пунктам пропуска в направлении Польши, Румынии и Словакии перекрыли участники акций протеста, которые хотят добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

В частности, акции проходят  на подъездах к пунктам пропуска "Ужгород" (граница со Словакией) и "Солотвино" (граница с Румынией) и "Рава-Русская" (граница с Польшей).

Украинская правда

Темы: граница прокуратура Закарпатье
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