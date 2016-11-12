ДПСУ: Власники авто заблокували ще одну дорогу - на Румунію

Власники автівок з іноземною реєстрацією заблокували дорогу перед пунктом пропуску "Солотвино" (Закарпатська обл.) на кордоні з Румунією.

Про це 12 листопада повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПСУ, активісти організовують подібну акцію, щоб домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України.

фото - прес-служба ДПСУ

"Держприкордонслужба рекомендує громадянам під час планування поїздок з подальшим перетином кордону скористатися іншими пунктами пропуску: "Малі Сельмінці" (пішохідний та для велосипедистів) – з 9:00 до 21:00; "Малий Березний" (автомобільний, пішохідний та для велосипедистів) – цілодобово; "Чоп (Страж)" (залізничний) – цілодобово, за графіком руху поїздів, "Дякове" (автомобільний) – цілодобово", - зазначили у відомстві.

Як відомо, раніше у ДПСУ повідомили, що акція за участі власників авто з іноземною реєстрацією проходить на дорозі у напрямку Словаччини та КПП "Ужгород".

Українська правда