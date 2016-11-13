Очереди на границе с Польшей значительно сократились

По состоянию на 22:00 12 ноября в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 190 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, в ПП "Ягодин авто" стоит 110 машин, "Угринов" - 50, "Грушев" - 30.

В пунктах пропуска "Рава-Руська", "Краковец", "Устилуг", "Шегини" и "Смильница" очередей нет.

На границе с Венгрией в ПП "Лужанка" в очередях стоят 20 авто. На границе с Румынией в ПП "Порубное" очередь из 40 машин.

На границе с Молдовой и Словакией очередей не зафиксировано.

Как известно, в последнее часто очереди на границе с Польшей часто достигали тысячи и больше авто.

12 ноября на дорогах к пунктам пропуска в направлении Польши, Румынии и Словакии перекрыли участники акций протеста, которые хотят добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

В частности, акции проходят на подъездах к пунктам пропуска "Ужгород" (граница со Словакией) и "Солотвино" (граница с Румынией) и "Рава-Русская" (граница с Польшей).