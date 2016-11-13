В Донецкой области полиция обнаружила тайник с боеприпасами

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 02:11

В Краматорске неизвестный сообщил в полицию о том, что на территории садового общества в лесополосе есть схрон с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"На указанное место сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. Информация подтвердилась - было найдено и изъято 4 цинка с патронами, а так же патроны россыпью разного калибра в количестве более 1600 единиц", - говорится в сообщении.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК Украины.

Полицейские устанавливают, кому принадлежит этот арсенал.

 
Темы: полиция Донбасс
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