Главы МИД ЕС обсудят последствия выборов в США для политики Евросоюза

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 06:17

Неофициальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, посвященная прошедшим выборам президента США, состоится по приглашению главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини вечером в воскресенье в Брюсселе.

Об этом сообщила Европейская внешнеполитическая служба.

В минувшую пятницу высокопоставленный европейский дипломат заявил журналистам, что в Брюсселе на плановое заседание Совета ЕС по иностранным делам 14 ноября главы МИД государств-членов обсудят в воскресенье "очень неформальным образом" в ходе ужина итоги президентских выборов в США.

"США - это стратегический партнер большого значения. Мы желаем продолжать работать с ними. В настоящий момент мы не знаем, как будут развиваться обстоятельства. Мы пытаемся установить контакт с переходной командой. Мы уже пригласили избранного президента в Брюссель. Госпожа Могерини направится в Соединенные Штаты. Мы заслушаем разные позиции (министров ЕС в ходе ужина)", - сказал он.

По его словам, "каждый раз после выборов в значительных странах, как, разумеется, Соединенные Штаты - такой чрезвычайно важный партнер, возникают дискуссии и размышления".

"Были выборы, был результат, есть последствия этих выборов. И по многим пунктам, почти по всем, мы должны дождаться, что скажет переходная команда избранного президента, и будет хорошая возможность, чтобы министры обсудили это за столом. Наши позиции по этим пунктам не определяются Соединенными Штатами", - добавил источник, отвечая на уточняющий вопрос о содержании дискуссии.

"Интерфакс-Украина"

Темы: США ЕС
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