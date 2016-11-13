СМИ: Трамп пытался подкупить журналистов

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 15:18

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пытался подкупить журналистов во время своей президентской кампании.

Об этом сообщает АР со ссылкой на книгу Мегино Келли - телеведущей программы "The Kelly Report" на канале Fox News.

В своей книге "Settle for More", которая будет опубликована на днях, Келли заявляет, что среди других попыток повлиять на освещение новостей о ходе его кампании Трамп безуспешно пытался предоставить ей бесплатное пребывание в отеле.

Келли отмечает, что таким образом Трамп, возможно, пытался заранее получить ее отзыв о дебатах, на которых телеведущая выступала с критическими замечаниями относительно его заявлений о женщинах.  По словам телеведущей, после отказа она получила "оскорбления и угрозы". 

Трамп, по словам Келли, обычно пытался получить от других журналистов положительное отношение и отзывы.

Темы: США Трамп
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