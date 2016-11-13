Во Львовской области ограничили движение на дорогах

Во Львовской области в воскресенье временно ограничено движение на дорогах общего пользования государственного значения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"13 ноября с целью сохранения здоровья и жизни участников дорожного движения, недопущения заторов в движении и расчистки дорог от снега временно ограничено движение на дорогах общего пользования во Львовской области", - говорится в сообщении.

"Укравтодор" в связи с существенным ухудшением погодных условий в большинстве областей Украины также просит водителей присылать фото состояния проезда на дорогах общего пользования с четкими координатами на электронный адрес press.ukravtodor.2016@gmail.com.

"Мы хотим в одном месте собрать оперативные фото-отчеты, чтобы другие водители могли зайти и проверить состояние проезда перед тем, как отправляться в дорогу", - говорится в сообщении.

Украинская правда