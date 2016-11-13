Глава Хмельницкой ОГА задекларировал миллионы и помощь по безработице

1882 просмотра
2
Воскресенье, 13 ноября 2016, 16:52

Глава Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук кроме миллионных сбережений задекларировал пособие по безработице в сумме 57 526 грн, которое он получил в 2015 году.

Согласно данным, которые Корнийчук обнародовал в своей е-декларации, в собственности главы области - наличными 6 млн. грн и $100 тыс, более 62 тыс. грн. - на банковских счетах, у его жены - более 291 тыс. грн - в банках, наличными - 3 млн. грн и 120 тыс. евро. Также в декларации указан доход жены от отчуждения недвижимого имущества в сумме 109 172 грн.

По уровню доходов Корнийчук входит в десятку самых богатых глав облгосадминистраций страны, отмечает УНИАН.

В декларации также указано, что Корнийчук является конечным бенефециаром (собственником) производственно-коммерческой фирмы "Заречье", имеет в собственности 2 авто - Renault Kangoo и Mitsubishi Pajero 2008 года, его жена является владелицей 3 авто - Fiat, Opel и Toyota Land Kruiser (2013).

Корнийчук также задекларировал часы Breguet (Швейцария) стоимостью 160 000 грн, которые приобрел в 2012 году.

Также в собственности жены недостроенный жилой дом на более 380 "квадратов" в н.п. Староконстантинов, в собственности семьи - десятки объектов недвижимого имущества, среди которого - три жилых дома, дачный дом. нежилые помещения в разных населенных пунктах Хмельницкой области и облцентре, нежилые здания, квартиры и земельные участки, в том числе на 156 613 кв. м. в н.п. Сахновцы, 326 627 кв.м (н.п. Веснянка), и 600 000 кв. м. - в н.п. Немиринцы.

Украинская правда

Темы: декларация Хмельницкий деньги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У руководителя запорожской прокуратуры украли задекларированный BMW 12 ноября 2016, 18:43
В НАПК не знают, как проверять наличные чиновников из е-деклараций 12 ноября 2016, 15:28
В НАПК решили, как будут проверять образ жизни чиновников 11 ноября 2016, 21:29
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.199.93.---chesno113.11.2016 18:09
kordon. com . ua /news- ukraine/73851-anastasya-dyeyeva-v-merezh-opublkuvali-ntimn-foto-skandalnogo-zastupnika-avakova.

и зам министры по евроинтеграции со спермой на животе
ОтветитьС цитатой
IP: 176.122.126.---Andrey Kononenko13.11.2016 17:56
Достижений ни в реформах, ни в экономике, ни в борьбе с коррупцией у нас нет, зато у нас самые богатые депутаты, министры и президенты. Так что все таки украинцам есть, чем гордится! Слава Украине!!!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
ОБСЕ: Нарушений "режима тишины" на Луганщине стало вдвое больше
Глава Хмельницкой ОГА задекларировал миллионы и помощь по безработице
"Нафтогаз": Газ из оккупированного Крыма в Геническ не поступает
Непогода: автомобили в кювете, застрявшая "скорая", поваленные деревья
Все новости
ФОТО. ВІДЕО

Журналисты отыскали испанскую виллу Порошенко

Дети Трампа

Охотники, папина любимица, певунья и "маленький Дональд"