В РФ пояснили, что "забанили" Макфола за "целенаправленный ущерб" отношениям Москвы и США

Экс-посол США Майкл Макфол внесен в список невъездных в Россию за "целенаправленный вред" отношениям Москвы и Вашингтона.

Об этом 13 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1", сообщает РИА "Новости".

"То, что он начал писать, что его внесли (в список) за близость к (президенту США) Бараку Обаме ... Мы просто не знали о близости, а вообще это (к внесению) не имеет никакого отношения", - заявила Захарова .

По ее словам, Макфол - человек, "который целенаправленно портил двусторонние отношения".

Представитель МИД РФ отметила, что включение экс-посла США в список санкций - "ответная мера, зеркальная".

Как известно, Россия запретила Макфолу въезд в РФ. Экс-посол не исключил, что ему запретили въезд в РФ еще в 2014 году, однако узнал он об этом только когда запросил визу в Россию.