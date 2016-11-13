В РФ пояснили, що "забанили" Макфола за "цілеспрямовану шкоду"

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Неділя, 13 листопада 2016, 19:14

Екс-посол США Майкл Макфол внесений до списку нев'їзних до Росії за "цілеспрямовану шкоду" стосункам Москви і Вашингтона.

Про це 13 листопада заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова  в ефірі телеканала "Россия 1", повідомляє РІА "Новости". 

"Те, що він почав писати, що його внесли (до списку) за близькість до (президента США) Барака Обами ... Ми просто не знали про близькість, а взагалі це (до внесення) не має жодного стосунку", - заявила Захарова. 

За її словами, Макфол - людина, "яка цілеспрямовано псувала двосторонні відносини".

Представник МЗС РФ наголосила, що включення екс-посла США до списку санкцій - "відповідна міра, дзеркальна".

Як відомо, Росія заборонила Макфолу в'їзд до РФ. Екс-посол не виключив, що йому заборонили в'їзд до РФ ще у 2014 році, проте дізнався він про це лише коли запросив візу в Росію.

Теми: США Росія МЗС санкції
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