СЦКК: Боевики из тяжелой артиллерии обстреляли мирный поселок, есть погибший

Боевики обстреляли населенный пункт Тоненькое неподалеку Авдеевки и уничтожили агрохозяйство, в результате обстрела погиб мирный местный житель.

Об этом 13 ноября сообщил руководитель Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня (СЦКК) Борис Кременецкий.

"В ночь на 12 ноября боевики из артиллерии и минометов ударили по н.п. Тоненькое Донецкой области неподалеку Авдеевки. В данном населенном пункте никогда не было позиций или подразделений ВСУ", - отметили в СЦКК.

В результате обстрелов из артсистем и минометов калибра 82 и 122 мм была повреждена дорога на въезде в населенный пункт, местная церковь, линия электропередачи и частный дом.

"Сокрушительный удар был нанесен по агрохозяйству "Восток-Агро". Вооруженные формирования ОРДО обстреляли свиноферму этого хозяйства 12 залпами из минометов калибра 82мм и 120мм. Также боевики совершили 23 выстрела из артиллерии калибра 122мм и 152мм. В результате обстрела от обломков боеприпасов погиб работник хозяйства, который в это время находился на работе. Сама ферма из современного предприятия превратилась в руины", - говорится в сообщении.

Повреждения получили газопровод и водопровод, линии электропередачи, автобус для перевозки работников, трактор, грузовой и легковой автомобили, сельскохозяйственное оборудование и оборудование для ухода за животными, полностью разбиты 4 корпуса, в том числе блок свиноматок и молодняка, разрушено админздание, где находился сторож, забор вокруг фермы и дорожное полотно между корпусами. 200 голов свиней погибли, тяжело ранены более 50 животных.

Все случаи нарушения режима прекращения огня и применения оружия боевиками были задокументированы представителями украинской стороны СЦКК и переданы СММ ОБСЕ и российской стороне СЦКК.

Украинская правда