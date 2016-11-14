От землетрясения в Новой Зеландии погибли по меньшей мере два человека

Два человека погибли, тысячи вынуждены искать убежища из-за мощного землетрясения 13 ноября в Новой Зеландии, следствием которого стало цунами.

Об этом сообщил премьер-министр страны Джон Кей, пишет Радио Свобода.

Из-за землетрясения повреждены дороги и отрезан доступ в город Ханмер-Спрингс. Похожие проблемы в городе Каикоура на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Перекрыты дороги, не работают офисные здания в столице Веллингтоне.

Землетрясение вызвало цунами и высокие волны на северо-восточном побережье Южного острова. Джон Кей поблагодарил граждан, которые живут у океана за то, что учли предупреждение об угрозе и покинули вовремя дома.

Как сообщалось, в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение, которое вызвало цунами на северо-восточном побережье Южного острова.

По данным геологической службы США, магнитуда толчков составила 7,8 примерно в 100 километрах от крупнейшего на острове города Крайстчерч, в котором в 2011 году от землетрясения, погибли 185 человек.