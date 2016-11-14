Від землетрусу в Новій Зеландії загинуло щонайменше двоє людей

Щонайменше двоє людей загинули, тисячі змушені шукати безпечного притулку через потужний землетрус 13 листопада у Новій Зеландії, наслідком якого стало цунамі.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Джон Кей, пише Радіо Свобода.

Через землетрус пошкоджено дороги і відрізано доступ до міста Ханмер-Спрінгс. Схожі проблеми в місті Каікоура на східному узбережжі Південного острова Нової Зеландії. Перекрито дороги, не працюють офісні будівлі в столиці Веллінгтоні.

Землетрус спричинив цунамі і високі хвилі на північно-східному узбережжі Південного острова. Джон Кей подякував громадянам, які живуть біля океану, що зважили на попередження про загрозу і покинули вчасно домівки.

Як повідомлялося, у Новій Зеландії стався потужний землетрус, який викликав цунамі на північно-східному узбережжі Південного острова.

За даними геологічної служби США, магнітуда поштовхів становила 7,8 приблизно за 100 кілометрів від найбільшого на острові міста Крайстчерч, у якому в 2011 році від землетрусу, загинули 185 людей.