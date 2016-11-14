Трамп призвал граждан не бояться его

00
0
Понедельник, 14 ноября 2016, 05:13

Избранный президентом США Дональд Трамп призвал своих противников, которые в последние дни приняли участие в массовых демонстрациях по всей стране, "не бояться" и "дать ему немного времени".

Такое заявление Трамп сделал в интервью телекомпании CBS, пишет DW.com.

Трамп осудил любые нападения - вербальные и физические - на представителей меньшинств, которые были зафиксированы после объявления о его победе на президентских выборах.

"Если это поможет, я скажу следующее, и скажу это прямо в камеры: прекратите это", - заявил Трамп.

Он также дал понять, что не собирается идти против легализации однополых браков, решение о которых принял Верховный суд США.

"Этот вопрос уже решен", - сказал Трамп, заметив, что лично для него это "в порядке".

В других общественно-политических вопросах Трамп объявил о своей консервативной позиции. На вакантную должность в Верховном суде он представит лишь тех кандидатов, которые выступают за право на владение оружием и против абортов.

Миллиардер Трамп также сообщил, что откажется от президентской зарплаты. Из годового доклада в четыреста тысяч долларов он себе оставит лишь символический один доллар.

Как сообщалось, Трамп также заявил о намерении выслать из страны около трех миллионов нелегальных мигрантов и построить на отдельных участках границы с Мексикой стену или забор.

Темы: Трамп США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В российской Рязани хотят назвать именем Трампа улицу 14 ноября 2016, 02:12
Трамп назначил главой администрации Белого дома Райнса Прибуса 14 ноября 2016, 01:35
Трамп отклонил вывод разведки о причастности РФ к кибератакам на США 14 ноября 2016, 00:46
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Климкин: МИД готовит встречу Порошенко с Трампом
Додон заявил о своей победе на выборах президента Молдовы
Выборы президента Молдовы: Выигрывает пророссийский кандидат
Из-за снега некоторые поезда задерживаются на 3 часа - УЗ
Все новости
Пот та кровь

Андрей Крикуненко о сноубординге

Тест

Какой вы фразеологизм? 4 онлайн-теста ко Дню украинского языка