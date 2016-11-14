Трамп призвал граждан не бояться его

Избранный президентом США Дональд Трамп призвал своих противников, которые в последние дни приняли участие в массовых демонстрациях по всей стране, "не бояться" и "дать ему немного времени".

Такое заявление Трамп сделал в интервью телекомпании CBS, пишет DW.com.

Трамп осудил любые нападения - вербальные и физические - на представителей меньшинств, которые были зафиксированы после объявления о его победе на президентских выборах.

"Если это поможет, я скажу следующее, и скажу это прямо в камеры: прекратите это", - заявил Трамп.

Он также дал понять, что не собирается идти против легализации однополых браков, решение о которых принял Верховный суд США.

"Этот вопрос уже решен", - сказал Трамп, заметив, что лично для него это "в порядке".

В других общественно-политических вопросах Трамп объявил о своей консервативной позиции. На вакантную должность в Верховном суде он представит лишь тех кандидатов, которые выступают за право на владение оружием и против абортов.

Миллиардер Трамп также сообщил, что откажется от президентской зарплаты. Из годового доклада в четыреста тысяч долларов он себе оставит лишь символический один доллар.

Как сообщалось, Трамп также заявил о намерении выслать из страны около трех миллионов нелегальных мигрантов и построить на отдельных участках границы с Мексикой стену или забор.