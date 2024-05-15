Страх мобилизации. Чувство стыда и "синдром вины выжившего" во время войны

У цьому випуску говоримо про вступ в силу нового закону про мобілізацію: як це переживають чоловіки та як жінки хвилюються за своїх найближчих?

Також обговоримо відчуття провини тих, хто не на фронті, та "синдром провини вцілілого" українців, які живуть за кордоном або в більш безпечних регіонах України.

Зачепимо тему зупинки консульских послуг для чоловіків за кордоном та намагатимемося зрозуміти, чому в цій та інших ситуаціях жінки переживають більше.