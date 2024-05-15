Страх мобилизации. Чувство стыда и "синдром вины выжившего" во время войны
У цьому випуску говоримо про вступ в силу нового закону про мобілізацію: як це переживають чоловіки та як жінки хвилюються за своїх найближчих?
Також обговоримо відчуття провини тих, хто не на фронті, та "синдром провини вцілілого" українців, які живуть за кордоном або в більш безпечних регіонах України.
Зачепимо тему зупинки консульских послуг для чоловіків за кордоном та намагатимемося зрозуміти, чому в цій та інших ситуаціях жінки переживають більше.
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.