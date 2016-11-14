Марушевская объяснила свою отставку саботажем со стороны власти

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Понедельник, 14 ноября 2016, 14:42

Руководитель одесской таможни Юлия Марушевская объяснила свою отставку сопротивлением руководства страны всем попыткам реформирования таможни со стороны ее команды.

Об этом она написала в понедельник на своей странице в Facebook.

"Мы стали заложниками саботажа, слабости, трусости высших руководителей государства и ключевых чиновников. ... Сегодня правительство и власть, выбирая между коррупционером Насировим и реформами, сделали выбор в сторону первого", – считает она.

По словам Марушевской, ей приходилось тратить больше времени на борьбу с сопротивлением чиновников, чем на собственно работу. Она считает, что внедрять реформу в дальнейшем невозможно, а последней каплей для нее стало отсутствие реакции на отставку Михеила Саакашвили.

"Этот год был годом борьбы, а не полноценного созидания. Сегодня не остается шанса реализовать то, что было запланировано на позиции руководителя Одесской таможни. Еще эту неделю я надеялась, что будет хоть какое-то движение со стороны правительства как реакция на отставку Михеила Саакашвили, но даже намека, что кто-то проснулся не было", – считает она.

Марушевская перечислила ряд достижений и позитивных изменений, которые удалось внедрить на одесской таможне, а также перечень изменений, которые не удалось внедрить из-за сопротивление власти.

Как известно, Марушевская объявила об отставке в понедельник.

Олег Шанковский, УП

Темы: Одесская область таможня Саакашвили
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