Марушевская объяснила свою отставку саботажем со стороны власти

Руководитель одесской таможни Юлия Марушевская объяснила свою отставку сопротивлением руководства страны всем попыткам реформирования таможни со стороны ее команды.

Об этом она написала в понедельник на своей странице в Facebook.

"Мы стали заложниками саботажа, слабости, трусости высших руководителей государства и ключевых чиновников. ... Сегодня правительство и власть, выбирая между коррупционером Насировим и реформами, сделали выбор в сторону первого", – считает она.

По словам Марушевской, ей приходилось тратить больше времени на борьбу с сопротивлением чиновников, чем на собственно работу. Она считает, что внедрять реформу в дальнейшем невозможно, а последней каплей для нее стало отсутствие реакции на отставку Михеила Саакашвили.

"Этот год был годом борьбы, а не полноценного созидания. Сегодня не остается шанса реализовать то, что было запланировано на позиции руководителя Одесской таможни. Еще эту неделю я надеялась, что будет хоть какое-то движение со стороны правительства как реакция на отставку Михеила Саакашвили, но даже намека, что кто-то проснулся не было", – считает она.

Марушевская перечислила ряд достижений и позитивных изменений, которые удалось внедрить на одесской таможне, а также перечень изменений, которые не удалось внедрить из-за сопротивление власти.

Как известно, Марушевская объявила об отставке в понедельник.

Олег Шанковский, УП